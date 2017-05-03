Активы Национального банка Украины в I квартале уменьшились на 12,5 млрд грн до 928 млрд грн по сравнению с началом года. Об этом говорится в отчете о финансовом положении Национального банка за 31 марта 2017 года.

По словам директора Департамента финансового контроллинга Национального банка Украины Олега Стринжа, в основном уменьшение активов центрального банка произошло за счет сокращения международных резервов, которое связано преимущественно с необходимостью осуществления платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

«Наиболее весомым фактором в сокращении активов центрального банка было уменьшение валютных активов НБУ на 2% до 18,1 млрд долл. США. В то же время гривневые активы Национального банка увеличились на 2,13 млрд грн и составляют 441,4 млрд грн. Это обусловлено увеличением портфеля ценных бумаг Украины в до 397,06 млрд грн, сокращением кредитного портфеля НБУ до 35,1 млрд грн. Также по итогам I квартала этого года произошло расформирование резервов под предоставленные кредиты на сумму 5 млрд грн», - отметил Стринжа.

Обязательства центрального банка за этот период уменьшились на 30,2 млрд грн до 762,75 млрд грн, что обусловлено сокращением объема портфеля депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком до 65,5 млрд грн (на 4%) и банкнот и монет в обращении до 311,5 млрд грн (на 9%).

Собственный капитал НБУ увеличился на 12% и составляет 165,30 млрд грн.

Кроме того, Национальный банк отразил как обязательства часть прибыли за 2016 год до распределения в государственный бюджет в объеме 44,38 млрд гривен, которая подлежит перечислению в госбюджет в 2017 году.

Напомним, по данным на 5 апреля, объем международных резервов Национального банка Украины благодаря поступлению очередного транша Международного валютного фонда и второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза вырос до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.