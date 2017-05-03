Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху обсудили вопросы содержательного наполнения майского визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, шла речь в ходе телефонного разговора сторон, который состоялся по инициативе израильской стороны.

Также Порошенко и Нетаньяху подчеркнули важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

«В этой связи стороны отдельно подтвердили настроенность завершить к концу 2017 года году переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем», - сообщили в пресс-службе.

Лидеры государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций. В этом контексте Нетаньяху выразил искреннюю благодарность за конструктивную и дружественную позицию Украины в рамках ООН.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря 2016 года объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу довольно негативно отреагировала на результаты этого голосования.