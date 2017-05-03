Первая партия гибридных автомобилей Mitsubishi для Национальной полиции прибыла в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас автомобили проходят таможенные процедуры.

«Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости этих автомобилей. Благодаря этому мы сэкономили почти 125 млн гривен », - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, вторая партия автомобилей прибудет через 3-4 месяца.

В МВД напомнили, что в рамках проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций «Техническое переоснащение (замена подвижного состава существующих патрульных автомобилей Национальной полиции Украины автомобилями с гибридной силовой установкой)» Нацполиция получит 651 современный автомобиль Mitsubishi вместо устаревших ВАЗ и УАЗ. Благодаря замене удастся сэкономить только на горюче-смазочных материалах и топливе около 333,9 млн гривен в год. Также в шесть раз снижается выброс парниковых газов.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков обратился к президенту Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко с просьбой о снижении цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены для нужд Нацполиции.

Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей по цене 1 510 932 грн, что в денежном эквиваленте составляет 58 600 долл. за один автомобиль.

СМИ сообщали, что средняя цена гибридных автомобилей, которые полиции согласилась поставить фирма с орбиты лидеров «Народного фронта», завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена не является завышенной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 23 января начали досудебное расследование по данному делу.