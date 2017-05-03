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Министерство иностранных дел Украины подтвердило визит депутата Европарламента от Италии Элеоноры Форенцы в ОРЛО и планирует внести предложения по привлечению к ответственности участников провокации.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца Украинской правде.

По ее словам, еще 28 апреля МИД Украины направило ноту в МИД Италии о недопустимости нарушения украинского законодательства и требование принять меры по предупреждению такого визита.

«По результатам МИД Италии направило всем компетентным органам и организаторам этой провокации информацию об ответственности за нарушение украинского законодательства. Итальянская сторона подчеркнула, что это отдельная инициатива отдельных представителей Итальянской коммунистической партии, и она никоим образом не соответствует официальной позиции Италии по территориальной целостности и суверенитету Украины», - отметила Беца.

«С нашей стороны, конечно, что будут вноситься предложения по применению ответственности к указанным лицам», - добавила пресс-секретарь МИД.

Ранее в оккупированном Луганске заявили, что провели мероприятия, посвященные Первомаю, и участие в них приняли представители более 20 стран.

По словам главы «ЛНР» Игоря Плотницкого, в «первомайских торжествах» приняли участие представители Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии. Также он сказал, что в оккупированный Луганск прибыла депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца.
ForUm

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