В Голосеевском районе Киева гранитную памятную доску Героям Небесной Сотни залили желтой краской, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«2 мая сотрудники столичной полиции во время мониторинга сети Интернет обнаружили информацию о повреждении памятника Героям Небесной Сотни в парке на ул. Набережно-Корчеватской. Информацию зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях Голосеевского управления полиции и направили по адресу следственно-оперативную группу», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что на месте происшествия правоохранители обнаружили, что гранитная памятная доска залита желтой краской. Полицейские провели первоочередные следственные действия.

В настоящее время Голосеевское управление полиции устанавливает лиц, которые могут быть причастны к этому событию, и возможных свидетелей правонарушения. Официальных заявлений о повреждении памятника в столичную полицию не поступало.