Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Покровска, который за деньги незаконных вооруженных формирований уничтожал государственную символику Украины.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По поручению представителей «ДНР» молодой человек под фотоотчет и за 100 долларов распространял логотипы террористов в Покровске, наносил на памятные знаки советской эпохи украинскую символику.
«После разоблачения сторонник боевиков осознал ошибочность своих действий и отказался от выполнения любых задач боевиков», - заявили в СБУ.
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