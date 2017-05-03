Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Покровска, который за деньги незаконных вооруженных формирований уничтожал государственную символику Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По поручению представителей «ДНР» молодой человек под фотоотчет и за 100 долларов распространял логотипы террористов в Покровске, наносил на памятные знаки советской эпохи украинскую символику.

«После разоблачения сторонник боевиков осознал ошибочность своих действий и отказался от выполнения любых задач боевиков», - заявили в СБУ.