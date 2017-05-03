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Пограничники не пустили в Украину 15 иностранцев, которые могли принять участие в дестабилизирующих мероприятиях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян

«На протяжении 30 апреля – 2 мая пограничники отказали в пересечении границы 15 лицам, которые, вероятно, ехали с целью принять участие в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины», – отметил он.

По словам Слободяна, среди них были граждане Кыргызстана, Беларуси и России.

Он также подчеркнули, что усиленные меры по охране границы продолжаются.

Напомним, ранее Служба безопасности не пустила в Украину россиянина, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических событий 2 мая.

1 мая в аэропорту «Борисполь» пограничники не пропустили в Украину 2 россиян, которые якобы ехали в Киев, однако не смогли подтвердить цель своего путешествия.
ForUm

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