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Украина с мая нарастила темпы заполнения газохранилищ, суточный режим закачки вырос в два раза – до 42 миллионов кубометров, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

«С начала текущего года в подземные хранилища газа было закачано 0,6 млрд куб.м голубого топлива, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. В частности, в апреле газохранилища пополнились на 0,43 млрд куб. м, что также в два раза больше прошлогодних показателей», - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день в отечественных ПХГ хранится 8,478 млрд куб.м голубого топлива, а закачка происходит на пяти хранилищах.

В то же время по информации центрального диспетчерского департамента оператора газотранспортной системы, за четыре месяца текущего года общее потребление Украины составило 14 млрд куб.м, что полностью соответствует показателям прошлого года.

Кроме того, в апреле через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 7,3 млрд. куб. метров голубого топлива, что на 31,5% больше прошлогодних показателей.

В «Укртрансгазе» сообщили, что за четыре месяца объемы транспортировки газа по территории Украины в Европу выросли на 23% и составили 30,5 млрд куб.

 
ForUm

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