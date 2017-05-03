Во Львовской области злоумышленники обстрелял 3 рыбаков из травматического оружия, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«В Городокский отдел полиции 2 мая в полночь поступило сообщение о конфликте между мужчинами, возникший на местном озере. Как установили правоохранители, выстрелами из травматического пистолета марки «Зораки» были ранены трое львовян. Один из раненых в возрасте 50 лет получил непроникающее ранение грудной клетки, его 36-летний товарищ – ранение мягких тканей коленного сустава, еще один, 49-летний – ранение мягких тканей в области крыла подвздошной кости», – говорится в сообщении.

По данным главка, также установлено, что в раненых стрелял 45-летний житель одного из сел района. Пистолет, из которого были произведены выстрелы, правоохранители изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.