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Судья Кировского областного суда Михаил Обухов оставил без удовлетворения жалобу политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлеса», таким образом приговор вступил в силу.

Обвинение на заседании просило оставить приговор без изменений. Защита Навального и Офицерова просила отменить приговор. Адвокат политика Вадим Кобзев заявил, что приговор будет обжалован в Европейском суде по правам человека, сообщает «Медуза».

Издание отмечает, что судимость по тяжкой статье о присвоении или растрате запрещает Навальному выдвигаться на предстоящих выборах президента России.

«Президентская кампания Навального никак не зависит от приговора по делу «Кировлеса», никогда не зависела. Мы, конечно, ведем ее не с оглядкой на этот приговор, а в соответствии с его юридическим и моральным правом баллотироваться, которого мы и будем добиваться», — заявил глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Напомним, 8 февраля  в Ленинском суде Кирова Навального и Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно.

Дело «Кировлеса» было рассмотрено повторно после отмены первого приговора. Решение было отменено, так как Европейский суд по правам человека постановил, что Навального и Офицерова осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. Мотивировочная часть нового приговора почти не отличается от старого.
ForUm

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