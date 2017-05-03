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Апелляционный суд в Молдове оставил в силе решение суда, который избрал судье Днипровского районного суда Киева Николаю Чаусу меру пресечения в виде домашнего аресте.

Об этом заявил антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь, сообщают Украинские новости.

«Насколько я знаю, решение суда первой инстанции осталось в силе», - сказал он.

Таким образом суд отказался изменять ему меру пресечения на содержание под стражей.

Чаус находится в арендованной квартире в Кишиневе.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

 
ForUm

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