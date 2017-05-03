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В Апелляционный суд Киева поступило сообщение о минировании.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на охранников суда.

«Все судебные заседания отменены сегодня», - сказал представитель охраны.

В связи с этим отменено рассмотрение апелляции относительно меры пресечения бывшему председателю наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергею Переломе, который проходит по одному делу с экс-депутатом Николаем Мартыненко.

Новая дата судебного заседания пока неизвестна.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации») и ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, по которым ГП «ВостГОК» нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долл.

Ранее сегодня Апелляционный суд Киева перенес на 12 мая рассмотрение жалобы на решение Соломенского районного суда, который отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки ряда депутатов и министров.

 
ForUm

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