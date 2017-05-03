Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена инициировать арест всего имущества бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом журналистам сообщил прокурор САП Роман Сымкив, сообщают Украинские новости.

«Статья предусматривает конфискацию имущества, поэтому наше обязательство наложить (арест) на все имущество, которое будет найдено», - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда будет подано ходатайство об аресте имущества Мартыненко, Сымкив добавил, что это является тайной следствия.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

САП обжаловала это решение суда.