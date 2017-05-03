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В Венесуэле активисты оппозиции возвели баррикады на улицах, требуя новых выборов. Политический и экономический кризис в стране углубляется, сообщает ВВС.

Оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.

Демонстрации протеста продолжаются уже около месяца. В столкновениях погибли 28 человек.

Президент Мадуро заявил, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.

США считает это предложение попыткой удержаться у власти, а правительство Бразилии называет действия Мадуро «переворотом».

Большинство в нынешней Национальной ассамблее Венесуэлы принадлежит оппозиции.

По словам Мадуро, депутатами новой Национальной ассамблеи будут обычные граждане.

Оппозиция призывает Мадуро уйти в отставку и требует президентских выборов, обвиняя президента и его политику в том, что в стране испытывается нехватка продовольствия, что уже привело к беспорядкам.

Мадуро отверг требования оппозиции и подписал президентский указ о создании конституционной ассамблеи, в которую войдут 500 человек. Если ему удастся переписать конституцию, то он сможет обойти конгресс страны, который контролируется оппозиционными партиями.

Президент Мадуро объявил об этом во время первомайской демонстрации, в которой приняли участие тысячи его сторонников.

Силы правопорядка применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.

Лидеры оппозиции призывают население провести «мега-протест» в среду.

Николас Мадуро был избран президентом в 2013 году, после кончины тогдашнего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

С тех пор падающие цены на нефть и экономическая политика правительства Мадуро привели к нехватке продовольствия, лекарств, детского молока и многих других предметов первой необходимости.

МВФ заявляет, что в этом году инфляция в Венесуэле превысит 700% в год.

Президентские выборы в стране намечены на конец следующего года.

 
ForUm

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