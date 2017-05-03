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Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» завершился не только победой «Локомотива» (2:0), но и массовой дракой с участием почти всех игроков обеих команд, а также некоторых запасных.

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена драка на поле между футболистами двух команд, сообщают Украинские новости.

Все началось со стычки между Мануэлем Фернандешем и Артемом Фидлером в добавленное время, после чего эпизод перерос в массовую потасовку. Главный арбитр встречи оказался в эпицентре событий еще до начала драки, но помешать игрокам начать рукоприкладство не сумел.

В результате четыре футболиста были наказаны удалением: Ари и Джефферсон Фарфан со стороны «Локомотива» и Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны «Урала».
ForUm

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