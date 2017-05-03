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В помещении Винницкого городского совета подрались две женщины-депутаты, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Депутаты обратились в полицию о причинении им телесных повреждений.

По указанным заявлениям в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное легкое телесное повреждение.

«Следователи проводят необходимые действия, направленные на быстрое, полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия», - заявили в прокуратуре.

По результатам их проведения по уголовным производствам будут приняты законные решения.

По данным местных СМИ, в драке участвовали Анна Давиденко из «Батькивщины» и Наталья Панчук («Европейская стратегия»). Глава квартального комитета Григорий Дидур заявил, что конфликт вспыхнул из-за каких-то документов. «Давиденко попросила их у Панчук, Наталья Владимировна дала ей их просмотреть. Когда Давиденко захотела их взять себе, ей отказали, сказав, чтобы бумаги запросили официально. Тогда Давиденко вырвала их из рук Панчук. После этого началась толкотня», – сообщил он.

В ходе инцидента Панчук сломали очки и сорвали с шеи цепочку. На место инцидента вызвали полицию и скорую.

 
ForUm

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