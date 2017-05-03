Пропавших в Донецкой области девушку и многодетного отца нашли на дне озера в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

22-летняя жительница села Труженка Никольского района и ее 29-летний односельчанин исчезли неделю назад.

27 апреля в полицию поступило сообщение от 19-летней жительницы села, которая сообщила, что три дня назад, 24 апреля, около 18:30 уехал из дома и не вернулся ее муж и знакомая.

Было установлено, что пропавшие жили на одной улице и были близко знакомы. В тот день девушка собиралась к своим родителям, и мужчина предложил подвезти ее к их дому. Но до места назначения они так и не доехали, больше родные их не видели. Оба были в домашней одежде, а мобильные телефоны оставили дома.

В первые часы полицейские опросили несколько десятков человек – членов семей, соседей и других жителей села Труженка и соседних населенных пунктов. На поиски без вести пропавших и автомобиля были ориентированы все наружные наряды и стационарные блокпосты, а также смежные подразделения полиции Донецкой и Запорожской области, с которой граничит Никольский район.

К поискам были задействованы военные. Полицейские совместно с военнослужащими «прочесывали» лесополосы, водоемы, полевые дороги.

В ходе поисковой операции было установлено, что автомобиль сорвался с дороги в воду в районе села Вишневатое Запорожской области.

Авто подняли с глубины 5 метров. Внутри автомобиля было обнаружено полторы бутылки водки. Данные о том, что водитель находился в нетрезвом состоянии, подтверждают и свидетели, которые видели, как за несколько часов до этого он покупал спиртное в магазине. Кроме того, установлено, что мужчина вообще не имел права садиться за руль, ведь он был лишен водительского удостоверения за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Отца не дождались 4 детей, а у молодой женщины осталось 2 детей.