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Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в шести областях.

Соответствующий указ от 3 мая опубликован на сайте Главы государства.

В частности, Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области возглавил Сергей Семочко.

Начальником УСБУ в Одесской области стал Александр Довженко, в Харьковской – Андрей Носач, во Львовской – Александр Ткачук, в Винницкой – Владимир Пахнюк, в Житомирской – Виктор Панасюк.
ForUm

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