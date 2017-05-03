Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в шести областях.
Соответствующий указ от 3 мая опубликован на сайте Главы государства.
В частности, Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области возглавил Сергей Семочко.
Начальником УСБУ в Одесской области стал Александр Довженко, в Харьковской – Андрей Носач, во Львовской – Александр Ткачук, в Винницкой – Владимир Пахнюк, в Житомирской – Виктор Панасюк.
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