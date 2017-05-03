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Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики, сообщает Немецкая волна.

Суд подчеркнул, что Молдова является нейтральной страной, а принцип нейтралитета не противоречит ее конституции и законодательству. В то же время судьи отметили, что «около 11 процентов территории Молдовы является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона».

Конституционный суд также пришел к выводу, что «принцип нейтралитета не препятствует участию Молдовы в миротворческих операциях и военных учениях, направленных на повышение боеспособности армии для того, чтобы обеспечить безопасность страны».

Два года назад в Конституционный суд обратилась Либеральная партия Молдовы, требуя признать неконституционным пребывание российских миротворцев на территории Приднестровья.
ForUm

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