Между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся «очень хороший» телефонный разговор, заявили в Белом доме.

«Президент Трамп и президент Путин согласились, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго, и все стороны должны сделать все возможное, чтобы положить конец насилию», - говорится в сообщении Белого дома, информирует ВВС.

На сайте Кремля говорится, что лидеры России и США договорились работать над созданием предпосылок к запуску реального процесса урегулирования в Сирии.

В ходе разговора обсуждалась возможность создания безопасных зон, которые помогли бы достичь прочного мира, рассказали в американском ведомстве.

Согласно заявлению Кремля, лидеры также условились активизировать диалог между главами МИД - Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном. Госдепартамент США еще до этого телефонного разговора заявил, что Тиллерсон и Лавров встретятся 10-11 мая на Аляске.

Как известно, 7 апреля военные США выпустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Трамп заявил, что Путин в Сирии поддерживает «животное», говоря о Башаре Асаде.