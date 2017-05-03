В СИЗО в Ростове-на-Дону подтвердили, что украинский политзаключенный Артур Панов жив. Об этом в эфире 5 канала заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

«Есть подтверждение из следственного изолятора, что парень жив. Но я бы хотела завтра (3 мая. – Ред.) переговорить с консулом, который также владеет информацией, у которого также этот вопрос на контроле. Потому что мы уже год просим и Министерство иностранных дел уделить этому парню больше внимания, учитывая то, что он болен, он имеет ряд диагнозов», - отметила она.



Лутковская заявила, что не смогла связаться по телефону с российским омбудсменом, но будет продолжать попытки установить с ним контакт.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на блогера одного российских интернет-изданий распространили сообщение о смерти из-за сердечной недостаточности украинца Артура Панова, обвиняемого в подготовке теракта в России.

В ростовском СИЗО опровергли эту информацию.