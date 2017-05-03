За минувшие сутки члены НВФ 63 раза открывали огонь по опорным пунктам сил АТО, в результате один военнослужащий погиб, еще семеро ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на приморском направлении из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям возле Водяного. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг накрывал опорные пункты под Красногоровкой. По защитникам Гнутово противник применял минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие, а по защитникам населенного пункта Славное - 82-миллиметровые минометы.

Позиции возле Широкино и Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты неподалеку Павлополя и Марьинки - из гранатометов различных систем. По морским пехотинцам в районе Лебединского противник вел огонь из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалыка обстрелял из стрелкового оружия. В районе Гнутово и Новотроицкого действовали снайперы.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции ВСУ возле Авдеевки.

«По опорным пунктам наших войск в районе Луганского враг бил из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Позиции в Невельском обстреливал из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия, а 82-миллиметровые минометы и пулеметы больших калибров применял вблизи шахты «Бутовка» и Каменки», - сказано в сообщении.

Из вооружения БМП, минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Зайцево, а из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Троицкого. В районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановки. 82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновкой, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки, а защитников Валуйского и Станицы Луганской обстреливал из противотанковых гранатометов.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня», - отметили в штабе.