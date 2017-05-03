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Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных, поднявшись на 30 пунктов по сравнению с прошлым годом.

Об этом, ссылаясь на результаты исследования Global Open Data Index, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

Он подчеркнул, что Украина поднялась с 54 на 24 место.

«Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных», - отметил премьер.

Развитие открытости данных исследовалось в 94 странах.

Первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Далее идут Франция (73%), Великобритания (73%) и Канада (69%).

Соседние с Украиной (49%) позиции заняли Гонконг (50%) и Польша (47%). Россия находится на 34-м месте (43%).
ForUm

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