Премьер-министр Чешской Республики Богуслав Соботка объявил 2 мая, что уходит в отставку.

Соботка считает невозможным после скандала с главой Минфина Андреем Бабишем оставаться в правительстве, и, следовательно, считает необходимым отправить все правительство в отставку, сообщает Укринформ со ссылкой на чешское издание Idnes.

«Это проблема, которая ставит под угрозу доверие к правительству и к политике» - заявил сам премьер-министр.

По его словам, за четыре месяца Бабиш не смог ничего сделать и удовлетворительно объяснить что-либо.

Главу чешского минфина подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.

Андрей Бабиш — второй богатейший человек в Чехии. Согласно опросам, он может стать главным претендентом на пост премьер-министра на парламентских выборах в стране осенью этого года.