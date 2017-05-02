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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Путин высказались за продолжение работы «нормандского формата» после выборов во Франции. Об этом лидеры сказали на пресс-конференции в Сочи.

«Наша последняя телефонная беседа в рамках «нормандского формата» была очень важным разговором. Мы договорились, чтобы продолжить этот формат даже после президентских выборов (во Франции)», - сказала Меркель, сообщает УНИАН.

Она подчеркнула, что это очень трудный процесс, в котором наблюдались «откаты назад».

С таким мнением согласился и президент РФ. «Мы говорили о ситуации в Украине, которая вызывает серьезную озабоченность. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте, как и другими участниками «нормандского формата». Как вы знаете, последний разговор состоялся 17 апреля», - сказал Путин.

«Нормандская четверка», несомненно, должна и впредь заниматься урегулированием украинского кризиса, то есть работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре», - добавил он.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля.

По его результатам, во второй тур выборов вышли центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Второй тур выборов президента Франции пройдет 7 мая.
ForUm

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