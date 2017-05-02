Сегодня около полуночи в Днепровском районе столицы, на Русановских садах, во время драки мужчина получил ранение из травматического оружия, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Правоохранители получили сообщение о стрельбе. По вызову сразу выехали следственно-оперативная группа и наряды спецподразделения. На месте происшествия выяснилось, что конфликт возник между двумя компаниями, которые там отдыхали: двое мужчин спровоцировали драку с оппонентом. В результате один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. Потерпевшего, а это местный житель, 1991 года рождения, с ранениями в спины и бедра госпитализировали в больницу. Впоследствии, после оказания медицинской помощи, киевлянин оставил больничное учреждение и написал заявление о том, что не имеет ни к кому претензий», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что двух злоумышленников, 1984 и 1971 г.р., доставили в Днепровское управление полиции для дачи объяснений и установления обстоятельств конфликта.

С места происшествия изъяли предмет, похожий на устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, три гильзы и четыре патрона калибра 9 мм. Кроме того, из автомобиля, которым управлял стрелок, изъяли охотничье ружье и 9 патронов калибра 12 мм к нему.

Сведения должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.