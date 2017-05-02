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В Конгрессе США представлен ​​консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл, сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

По данным дипломатов, на военную и политику безопасности до конца бюджетного года (до 1 октября) предлагется выделить Украине не менее 238 млн долл.

«Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывалось под эти цели 275 млн долл. США), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн долл. США, по сравнению с 2016 годом)», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что выделенные средства на укрепление обороны и возможностей безопасности Украины является лишь частью от общей суммы 350 млн долл., которая может полностью быть использована после 1 октября 2017 года.

«Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, которое должно состояться до 5 мая и в дальнейшем подписания президентом США», – подчеркнули в посольстве.

Напомним, ранее американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, подтверждающий намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%.

В то же время посольство Украины в США заявило, что информация о сокращении американской помощи на 68,8% должна рассматриваться с учетом финансовой помощи США Украине в форме кредитных гарантий.
ForUm

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