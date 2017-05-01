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В Санкт-Петербурге 1 мая на Невском проспекте задержали несколько ЛГБТ-активистов, сообщает «Фонтанка».

Задержание произошло неподалеку от первомайской колонны феминисток и феминистов, идущей по Невскому, к которой присоединилась часть ЛГБТ-сообщества города.

Двое активистов держали радужный флаг и скандировали лозунг «Кадырова в Гаагу».  Задержали несколько человек, их посадили в две полицейские машины и увезли.

Также сообщается, что среди задержанных был некто с изображением свастики на значке.

«На Невском проспекте в Петербурге задержаны около 10 ЛГБТ-активистов, которые легли на проезжую часть, а еще один человек начал посыпать их землей. Акцию устроили во время первомайского шествия. Ее цель — выразить солидарность с геями, которые подвергаются преследованиям в Чечне», - сообщает «Медуза».

 
ForUm

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