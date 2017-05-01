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Средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 года составила 6752 грн. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, ссылаясь на данные Госстата.

«Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем 8%», - отметил он.

Гройсман отметил, что в целом по году рост доходов украинцев составил более чем 37%.

«Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен. А это то, чего мы хотим: показатели экономического роста конвертируем в реальное благо для каждого украинца», - подытожил премьер.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн.

Национальный банк Украины из-за повышения минимальной заработной платы пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.

 
ForUm

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