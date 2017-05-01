В центре Киева проходит марш в честь Дня международной солидарности трудящихся.

В настоящее время собралось около тысячи участников марша. Организаторами выступили Федерация профсоюзов Украины и Социал-демократическая партия, сообщает Укринформ.

Участники марша несут флаги с надписью «Киевский городской профсоюз» и красные флаги Социал-демократической партии. Марш сопровождает машина с громкоговорителем и усиливающей аппаратурой, на которой развернут баннер «Мир-Труд-Первомай».

Порядок обеспечивают сотрудники полиции. Марш пройдет по Крещатику до Европейской площади.

Участники акции огласили свои требования к власти. В частности, они требуют реформы оплаты труда и разработки новой политики занятости населения.

«По нашему убеждению, правительство должно перейти на сторону трудящихся и выполнить всего 5 шагов: обеспечить конституционное право на своевременное получение зарплат и ликвидировать задолженности по ней, обеспечить новую политику занятости, продолжить реформирование оплаты труда. Также требуем разработать Национальную стратегию реформирования безопасности труда, а также возобновить социальное право на санаторно-курортное лечение, на детское оздоровление и т.п.», - заявил председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник.

Сейчас на Европейской площади на сцене проходят выступления активистов и представителей разных профсоюзов, в том числе и областных.

Обстановка спокойная.