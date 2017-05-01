В Украине с 1 мая вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о снижении социальных нормативов на использование тепловой энергии, электричества и газа, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения.

Об этом идет речь в постановлении правительства №51 от 6 февраля.

В частности, пересмотрены социальные нормативы использования тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены соцнормативы использования электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период и природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Кроме того, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что из-за завышенных социальных нормативов, которые не соответствовали реальному уровню потребления и не стимулируют граждан к экономии энергоресурсов, государство в прошлом отопительном сезоне (2015-2016 гг.) «переплатило» по субсидиям более 14,5 млрд гривен.