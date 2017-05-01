также в разделеЭкономика
Гройсман: Рост зарплат наконец опережает повышение цен 57
В Украине повысился прожиточный минимум 120
Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом 41
В ЕБРР рассказали, кого хотят видеть на посту главы НБУ 67
В Украине снова хотят повысить минимальные цены на алкоголь 37
Зарплата главы «Нафтогаза» за год увеличилась в 17,5 раза 55
Дубинский: Рожкова и Гонтарева системно обманывали Минфин 92
В Украине ликвидируют еще один банк 40
МВФ: Украина борется с коррупцией, но медленно 34
НБУ: На все российские банки есть потенциальные покупатели 30
Данилюк объяснил, как устранить давление силовиков на бизнес 33
МВФ: Рынок земли в Украине должен заработать в следующем году 45
«Газпром» увеличил требования к «Нафтогазу» до $37 миллиардов 48
Треть украинцев перестала платить за газ и отопление 247
МВФ: Через 40 лет трудоспособных украинцев будет меньше 60% 161
МВФ: Самый низкий уровень коррупции в Украине – на западе 39
Насалик: Луганская ТЭС может прекратить работу 102
«Нафтогаз» продолжает снижать цены на газ для промпотребителей 91

В Украине с 1 мая вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о снижении социальных нормативов на использование тепловой энергии, электричества и газа, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения.

Об этом идет речь в постановлении правительства №51 от 6 февраля.

В частности, пересмотрены социальные нормативы использования тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также пересмотрены соцнормативы использования электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период и природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Кроме того, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что из-за завышенных социальных нормативов, которые не соответствовали реальному уровню потребления и не стимулируют граждан к экономии энергоресурсов, государство в прошлом отопительном сезоне (2015-2016 гг.) «переплатило» по субсидиям более 14,5 млрд гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

153
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года