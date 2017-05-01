Украинская теннисистка Элина Свитолина триумфом завершила свои выступления на турнире АТР в Стамбуле.

В финале турнира Свитолиной противостояла Элиза Мертенс. Украинке понадобилось два сета, чтоб выиграть. Итоговый счет поединка 6-2, 6-4, сообщает 112 Украина.

«Этот титул особенный. Когда я в прошлый раз начала играть на грунте, я почти сразу получила травму. Поэтому мне было тяжело вернуться на это покрытие и начать доверять своему организму и ногам. Но я подготовилась, как следует, сделала перерыв и в результате физически чувствовала себя очень хорошо, что и позволило мне добиться успеха на этой неделе. Грунт – очень сложное покрытие, и он может тебя прикончить, если ты к нему не готова», - сказала после матча Свитолина.

Напомним, Свитолина попала в десятку лучших теннисисток мира в рейтинге WTA.