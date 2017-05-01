Президент США Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын получил в свои руки власть, будучи совсем молодым человеком, и смог удержать ее, несмотря на то, что его окружают «крутые парни», с которыми не просто иметь дело. Об этом он сказал в интервью на телеканале CBS, сообщает ВВС.

«Люди спрашивают - он нормален? Я понятия не имею. Но он был очень молод - 26-27 лет, когда умер его отец. И ему пришлось иметь дело с очень крутыми парнями - с генералами и так далее», - сказал американский президент.

«Будучи совсем молодым, он смог удержать власть. Я уверен, что многие - в том числе и его дядя - пытались у него эту власть отнять. Но он ее удержал. Так что очевидно, что он довольно умный паренек», - добавил Трамп.

Дядя Ким Чен Ына - Чан Сон Тхэк - был обвинен в попытке осуществления государственного переворота и казнен в декабре 2013 года в возрасте 67 лет, через два года после того как его племянник возглавил КНДР.

До этого Чан Сон Тхэк был ближайшим соратником своего племянника и считался одной из самых могущественных фигур в КНДР.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР, однако предпочитает действовать дипломатическим путем. В КНДР заявили, что готовы к войне.