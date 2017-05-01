25-летний гражданин Австрии, которого задержали на польско-украинской границе вблизи Дорогуска, по данным австрийских правоохранителей, воевал на Донбассе на украинской стороне.

Об этом в комментарии австрийским СМИ заявил представитель прокуратуры города Винер-Нойштадт Эрих Габицль, сообщает Немецкая волна.

Прокуратура Винер-Нойштадта подозревает задержанного гражданина Австрии в убийствах членов НВФ на Донбассе - «вражеских солдат, которые сдались», а также гражданских.

Габицль уточнил, что преступления могли быть совершены во время боев за донецкий аэропорт. В министерстве внутренних дел Австрии подтвердили, что задержанного подозревают в «военных преступлениях против людей».

Ранее сообщалось, что задержанный австриец якобы воевал на Донбассе на стороне НВФ. Однако позже представитель австрийской прокуратуры отметил, что задержанный участвовал в боевых действиях «на украинской стороне».

По его словам, относительно задержанного ведется еще одно расследование - в связи с возможным нарушением закона о наркотических веществах, однако ордер на арест был выдан именно по подозрению в совершении военных преступлений.

Как сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя польской пограничной службы, лейтенанта Дариуша Синицкого, австрийца задержали вечером в пятницу, 28 апреля, на пограничном пункте пропуска при попытке попасть из Польши в Украину. Задержанный ожидает осуществления юридических процедур для экстрадиции в Австрию.