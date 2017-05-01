25-летний гражданин Австрии, которого задержали на польско-украинской границе вблизи Дорогуска, по данным австрийских правоохранителей, воевал на Донбассе на украинской стороне.
Об этом в комментарии австрийским СМИ заявил представитель прокуратуры города Винер-Нойштадт Эрих Габицль, сообщает Немецкая волна.
Прокуратура Винер-Нойштадта подозревает задержанного гражданина Австрии в убийствах членов НВФ на Донбассе - «вражеских солдат, которые сдались», а также гражданских.
Габицль уточнил, что преступления могли быть совершены во время боев за донецкий аэропорт. В министерстве внутренних дел Австрии подтвердили, что задержанного подозревают в «военных преступлениях против людей».
Ранее сообщалось, что задержанный австриец якобы воевал на Донбассе на стороне НВФ. Однако позже представитель австрийской прокуратуры отметил, что задержанный участвовал в боевых действиях «на украинской стороне».
По его словам, относительно задержанного ведется еще одно расследование - в связи с возможным нарушением закона о наркотических веществах, однако ордер на арест был выдан именно по подозрению в совершении военных преступлений.
Как сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя польской пограничной службы, лейтенанта Дариуша Синицкого, австрийца задержали вечером в пятницу, 28 апреля, на пограничном пункте пропуска при попытке попасть из Польши в Украину. Задержанный ожидает осуществления юридических процедур для экстрадиции в Австрию.
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