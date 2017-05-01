также в разделеОбщество
Дипломаты подтвердили задержание семерых украинцев в Британии 88
Booking.com исправил ошибку о территориальной принадлежности Крыма 46
В Британии задержали семерых нелегалов, предположительно – украинцев 114
За сутки в АТО один военный погиб, семеро ранены 35
Умер поэт Борис Олийнык 267
Украина не пускает воду в Крым: построила дамбу на границе с полуостровом 136
В 47 территориальных общинах избирают председателей 31
Порошенко и Гройсман поддержали Кличко 64
В Украину не пустили россиянина, планировавшего провокации в Одессе 46
Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных погибли 127
Решение о переименовании улиц в Одессе приостановлено 120
Кузьмин: Генпрокуратура изъяла «деньги Януковича» с помощью рейдерской схемы 442
Задержанный в Ливии украинский танкер принадлежит одесской компании 72
У Авакова предостерегают от провокаций на майские с георгиевскими лентами 56
Подразделения МВД перевели в усиленный режим 37
В Украине успешно испытали ракетный комплекс «Ольха» 131
В ОРЛО возле патруля ОБСЕ произошел взрыв и стрельба 141
НАБУ опровергает информацию о рассекречивании деклараций СБУшников 31

25-летний гражданин Австрии, которого задержали на польско-украинской границе вблизи Дорогуска, по данным австрийских правоохранителей, воевал на Донбассе на украинской стороне.

Об этом в комментарии австрийским СМИ заявил представитель прокуратуры города Винер-Нойштадт Эрих Габицль, сообщает Немецкая волна.

Прокуратура Винер-Нойштадта подозревает задержанного гражданина Австрии в убийствах членов НВФ на Донбассе - «вражеских солдат, которые сдались», а также гражданских.

Габицль уточнил, что преступления могли быть совершены во время боев за донецкий аэропорт. В министерстве внутренних дел Австрии подтвердили, что задержанного подозревают в «военных преступлениях против людей».

Ранее сообщалось, что задержанный австриец якобы воевал на Донбассе на стороне НВФ. Однако позже представитель австрийской прокуратуры отметил, что задержанный участвовал в боевых действиях «на украинской стороне».

По его словам, относительно задержанного ведется еще одно расследование - в связи с возможным нарушением закона о наркотических веществах, однако ордер на арест был выдан именно по подозрению в совершении военных преступлений.

Как сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя польской пограничной службы, лейтенанта Дариуша Синицкого, австрийца задержали вечером в пятницу, 28 апреля, на пограничном пункте пропуска при попытке попасть из Польши в Украину. Задержанный ожидает осуществления юридических процедур для экстрадиции в Австрию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года