За минувшие сутки члены НВФ 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск. В результате один украинский воин погиб, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Гнутово, а 82-миллиметровые минометы и гранатометы - рядом с Широкино.

«Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям наших войск вблизи Марьинки. Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров враг бил по опорным пунктам сил АТО вблизи Павлополя и Красногоровки, а из пулеметов больших калибров – возле Новогригорьевки. Из стрелкового оружия противник обстрелял наших бойцов под Лебединским и Чермалыком. Возле Марьинки, Богдановки и Водяного действовали вражеские снайперы», - говорится в сообщении.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и огнем крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции возле Авдеевки. Из 82-миллиметровых минометов и гранатометов противник бил по защитникам Верхнеторецкого и Опытного, а из гранатометов различных систем - по защитникам шахты «Бутовка» и Зайцево. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применил по позициям возле Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - вблизи Каменки и Песков.

На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов противник бил по опорным пунктам возле Катериновки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Троицкого, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Гранатометы различных систем подразделения НВФ применяли по защитникам Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганской. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачевого.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня», - подытожили в штабе.