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Жители 47 объединенных территориальных общин в 19 областях Украины сегодня избирают председателей своих общин.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Сегодня день рождения 47 объединенных территориальных общин. Жители общин из 19 областей выбирают своих  председателей ... Верю, что люди выберут настоящих лидеров изменений. Настоящих хозяйственников и менеджеров с искренним желанием достичь успеха», - говорится в сообщении.

Зубко также отметил, что эти выборы дадут людям возможность изменить свою жизнь и жизнь своей общины.

«Действенное, экономически активное общество - шанс на лучшую жизнь для каждого ее жителя. Сегодня ОТО демонстрируют развитие и рост. Следовательно, и вновь созданные 47 ОТО имеют все основания рассчитывать на успех», - написал Зубко.
ForUm

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