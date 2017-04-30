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Вечером, 29 апреля, члены НВФ обстреляли мирных жителей Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Около 8 часов вечера частный сектор Авдеевки вновь пострадал от обстрела российско-оккупационных войск. Противник применил мины калибра 120 мм», - говорится в сообщении.

Разрушениям подверглись три частных дома по улице Кирова: повреждена кровля и линия электропередач, выбиты окна, разрушен забор,  осколками посеклись стены и ворота.

«К счастью, в результате вражеского обстрела никто из местных жителей не пострадал», - отметили в штабе.
ForUm

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