Вечером, 29 апреля, члены НВФ обстреляли мирных жителей Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Около 8 часов вечера частный сектор Авдеевки вновь пострадал от обстрела российско-оккупационных войск. Противник применил мины калибра 120 мм», - говорится в сообщении.
Разрушениям подверглись три частных дома по улице Кирова: повреждена кровля и линия электропередач, выбиты окна, разрушен забор, осколками посеклись стены и ворота.
«К счастью, в результате вражеского обстрела никто из местных жителей не пострадал», - отметили в штабе.
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