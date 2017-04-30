также в разделеСтолица
В Киеве трамвай переехал пожилую женщину 20
В Киеве напали на военных курьеров, отобрав документы и оружие 317
Киевский метрополитен намерен сократить число поездов 122
В киевском метро заработал MetroPass 40
Продавца «Апостола» отпустили из зала суда 40
Задержан вандал, ограбивший могилу Леси Украинки 72
В полиции готовы к любым осложнениям во время «Евровидения» 36
Активисты остановили раскраску арки Дружбы народов 234
В Киеве могут объявить 2017-й годом УПА 68
Ремонт станции метро «Левобережная» продлили 57
Прокуратура просит домашний арест для продавца «Апостола» 50
На Оболони убили женщину: тело тащили по лестнице с пятого этажа 1318
Киевляне призывают оставить Арку дружбы народов разноцветной навсегда 106
В Киеве до конца месяца ожидается свадебный бум 27
В Киеве задержали замкомандира одной из частей Нацгвардии 85
Налоговика, нанесшего 37 миллионов убытков, отправили под домашний арест 24
«Киевгаз»: Смерть женщины наступила не от суши, а от газа 199
В столице 17 котельным отключили газ 44

Журналисты с помощью квадрокоптера засняли с воздуха процесс подготовки официальной фан-зоны «Евровидения-2017» в Киеве.

На кадрах можно увидеть, как от улицы Прорезная до улицы Богдана Хмельницкого строят евродеревню (Eurovision Village), которая должна быть готова к 4 мая и простоит до 14 числа, сообщает УНИАН.

Здесь будут принимать поклонников конкурса, иностранных гостей и украинских знаменитостей.

Также здесь возводится вторая по размерам сцена «Евровидения-2017», на которой выступят участники конкурса и украинские исполнители.

На 13 тысячах квадратных метров, которые займет фан-зона, будут расположены экраны для просмотра трансляций конкурса, кафе, фуд-корты и развлекательные стенды. Вход для всех желающих бесплатный.

Напомним, Украина получила право принимать международный песенный конкурс «Евровидение-2017» после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме, выступив с песней «1944» о трагедии крымскотатарского народа.

Полуфиналы конкурса состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года