Журналисты с помощью квадрокоптера засняли с воздуха процесс подготовки официальной фан-зоны «Евровидения-2017» в Киеве.

На кадрах можно увидеть, как от улицы Прорезная до улицы Богдана Хмельницкого строят евродеревню (Eurovision Village), которая должна быть готова к 4 мая и простоит до 14 числа, сообщает УНИАН.

Здесь будут принимать поклонников конкурса, иностранных гостей и украинских знаменитостей.

Также здесь возводится вторая по размерам сцена «Евровидения-2017», на которой выступят участники конкурса и украинские исполнители.

На 13 тысячах квадратных метров, которые займет фан-зона, будут расположены экраны для просмотра трансляций конкурса, кафе, фуд-корты и развлекательные стенды. Вход для всех желающих бесплатный.

Напомним, Украина получила право принимать международный песенный конкурс «Евровидение-2017» после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме, выступив с песней «1944» о трагедии крымскотатарского народа.

Полуфиналы конкурса состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая.



