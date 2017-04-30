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Неизвестный выбросил пачку российских флагов перед камерой во время выступления Дональда Трампа в Харрисбурге, где президент США встретился со сторонниками в честь сотого дня пребывания на посту, сообщает ВВС.

Флаги с российским триколором выбросил кто-то из толпы на митинге, в тот момент, когда Трамп говорил «мы только начинаем нашу битву за то, чтобы сделать Америку снова великой».

На то, что бросок попал на камеру, обратил внимание журналист MSNBC Стив Копак. Видеокадры этого эпизода он выложил в «Твиттер». «Во время речи Трампа кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой», - написал журналист.
ForUm

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