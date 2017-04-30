В Киеве на Харьковском шоссе на остановке «бульвар Ярослава Гашека» трамвай переехал пожилую женщину, которая перебегала рельсы. Об этом сообщает портал ДТП.kiev.ua.

По данным портала, пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее медикам не удалось.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс», трагедия произошла в 9.36 утра. В связи с этим временно заблокировано движение трамваев маршрутов 8,22,29 по Харьковскому шоссе - остановка «Гашека» в направлении ст.м.Лесная.