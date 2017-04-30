Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поддержали боксера Владимира Кличко, который проиграл титульный бой британцу Энтони Джошуа.
«Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу», - отмечается на странице Порошенко в Facebook.
Гройсман подбодрил Кличко, отметив, что новые победы еще впереди.
«Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Сильный бой, стальной характер, прекрасный шестой раунд. Новые победы - впереди!» - сообщается на странице Гройсмана в Facebook.
Напомним, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, украинец дважды побывал в нокдауне, но продолжал драться.
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