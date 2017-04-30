За минувшие сутки члены НВФ 54 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников. В результате обстрелов двое украинских военных погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березового противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово - автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров», - говорится в сообщении штаба.

Вооружение БМП, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применял под Водяным и Марьинкой, а стрелковое оружие – возле Широкино. Из вооружения БТР и гранатометов враг вел огонь по опорным пунктам под Чермалыком, а из вооружения БМП и пулеметов больших калибров обстреливал морских пехотинцев возле Павлополя.

На донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям в районе Авдеевки. Защитников Верхнеторецкого обстреливал из гранатометов и 82 мм минометов, а защитников шахты «Бутовка» из крупнокалиберных пулеметов.

«Наши позиции в районе населенного пункта Зайцево обстрелял из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи шахты «Бутовка» и Авдеевки действовали вражеские снайперы», - сказано в сообщении.

На луганском направлении огнем артиллерии калибра 122-мм, минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения НВФ накрывали позиции вблизи населенного пункта Новотошковское. По опорным пунктам под Крымским противник применял артиллерию калибром 122-мм, гранатометы и 82-миллиметровые минометы.

По защитникам населенного пункта Старый Айдар враг бил из 120-миллиметровых минометов, а по защитникам Новоалександровки - из противотанкового ракетного комплекса. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применил под Новозвановкой. Из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия противник бил по позициям рядом с населенным пунктом Желтое.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня», - заключили в штабе.

