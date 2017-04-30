Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал свое поражение от британца Энтони Джошуа в Лондоне сразу после боя, находясь в ринге стадиона «Уэмбли», сообщает УНИАН, ссылаясь на Sky Sports.

«Сегодня выиграл лучший мужчина. Надеюсь, вам понравился бой. Это была ошеломляющее событие для бокса. Дрались двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не получилось. Выражаю уважение Энтони. Поздравляю», - заявил после боя Кличко.

В своей речи Джошуа выразил уважение Кличко. «Я не идеален, но я стараюсь... Хочу поблагодарить всех болельщиков... Особое уважение Владимиру Кличко за участие в этом бою. Прошу вас проявить к нему максимальное уважение! Я невероятно эмоционален сейчас... Лондон, Украина, Германия, я люблю вас, спасибо большое!» – сказал Джошуа после боя.

Напомним, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, украинец дважды побывал в нокдауне, но продолжал драться.