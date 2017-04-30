Мэр Одессы Геннадий Труханов приостановил действие решения горсовета о переименовании улиц и других географических объектов.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
«Одесский городской голова Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения сессии Одесского городского совета от 26 апреля «О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии горсовета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.
Напомним, 26 апреля Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые были изменены в рамках декоммунизации.
Приморский районный суд Одессы 28 апреля признал недействительным данное решение.
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