Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе единогласно утвердили основные принципы относительно «брекзита», которых они будут придерживаться на переговорах с Великобританией, сообщает ВВС Украина.

Председатель Европейского совета Дональд Туск, который возглавляет переговоры в Брюсселе, написал в Twitter, что «крепкий и справедливый политический мандат» для переговоров готов.

Лидерам 27 стран-членов ЕС понадобилось меньше 15 минут, чтобы утвердить проект для переговоров, который был обнародован господином Туском в конце марта.

Переговоры с Великобританией начнутся после всеобщих выборов, которые состоятся там 8 июня.

Великобритания участия в нынешнем саммите ЕС не берет.

Напомним, 29 марта Великобритания начала процесс выхода из ЕС.