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Задержанный в Ливии танкер «Рута» под украинским флагом принадлежит одесской компании. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на представителя администрации Одесского морского торгового порта.

По его сведениям, судно «Рута» построено в Болгарии в 1989 году.

Он уточнил, что до 1992 года «Рута» входила в состав судов Черноморского морского пароходства, затем принадлежала Одесскому морскому торговому порту.

С 2011 года его владельцем является одесская компания Manchester Shipping S.A. Экипаж теплохода состоит из жителей Одесского региона.

По непроверенным данным, судно транспортировало дизельное топливо из Ливии на Мальту.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ВМС Ливии сообщило, что ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны.

Инцидент произошел в районе Сиди Саид, расположенном западнее столицы Ливии Триполи. Перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка. Одним из захваченных судов стал танкер «Рута», который ходит под флагом Украины. На втором судне под названием «Stark» – флаг неустановленной африканской страны.
ForUm

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