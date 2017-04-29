Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призывает воздержаться от использования запрещенной коммунистической символики, в первую очередь «георгиевских лент», во время майских праздников.

С таким обращением он выступил во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Я очень прошу воздержаться от использования запрещенной коммунистической символики, в первую очередь так называемых «георгиевских лент». Это касается всего периода, в том числе и 8 и 9 мая. Уважаемые друзья, под этим знаком террористы захватывали украинские города и убивали украинских граждан. С этими лентами и сейчас российские танки и российский сапог топчет украинскую землю. Сегодня это признак российского терроризма. Я очень прошу это понять и не использовать этих «колорадских лент» во время майских дат, поскольку это вызывает абсолютно объективную и правильную реакцию любого украинского патриота и гражданина», - сказал Шкиряк.

Кроме того, он обратился к проукраинским организациям в Одессе с просьбой «не прибегать к какому-либо силовому противостоянию, поскольку российские спецслужбы именно этого могут и добиваться и специально провоцировать украинское патриотическое общество на соответствующие действия».

«Собственно, для этого есть правоохранительные органы. В случае выявления провокатора, просто обратитесь к сотрудникам полиции и Нацгвардии и мы оперативно отреагируем на вызовы», - сказал Шкиряк.

В то же время он уверяет, что в Одессе 2 мая пройдет без каких-либо провокаций, в рамках действующего законодательства.

Напомним, все подразделения Министерства внутренних дел переведены в режим усиленного несения службы.