Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает Немецкая волна.

Глава германского правительства подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит.

В то же время, по словам Меркель, возможное введение Анкарой смертной казни будет означать окончание этого диалога.

Напомним, в Турции 16 апреля состоялся референдум, чуть более 51 процента его участников поддержали изменения в конституцию страны, существенно расширяющие полномочия главы государства. После плебисцита президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен восстановить в стране смертную казнь.