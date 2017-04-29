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Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий введенный Бараком Обамой запрет на добычу нефти и газа на ряде шельфовых месторождений у берегов США, открывая путь к увеличению добычи нефти в США в момент, когда потребление энергоресурсов американской экономикой приближается к самому низкому уровню за последние несколько лет, сообщает ВВС.

Указ Трампа открывает доступ к шельфовому бурению на участках в Атлантическом и Тихом океанах, Мексиканском заливе и Арктике. Введенный Обамой запрет на бурение был обусловлен соображениями защиты окружающей среды - Обама надеялся предотвратить инциденты, подобные крупномасштабному разливу нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Трамп мотивирует отмену запрета стремлением создать рабочие места.

«Сегодня мы освобождаем американскую энергетику, чтобы в будущем создать тысячи и тысячи прибыльных рабочих мест в американском энергетическом секторе», - прокомментировал Трамп свой указ.

Однако, по мнению экспертов, Трамп подписал указ не в лучшее время: добыча нефти на материковых, в том числе сланцевых, месторождениях на территории США растет, а цены на углеводороды находятся на достаточно низком уровне.

К примеру, инвестиции нефтяных компаний в Мексиканский залив в период с 2012 по 2017 год упали на 75%.

Трамп последовательно критикует и пытается отменить нормативные акты, изданные его предшественником. Одним из предвыборных обещаний Трампа была «отмена и замена» закона «О доступном здравоохранении» (известном как Obamacare), принятого усилиями президента Обамы.
ForUm

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