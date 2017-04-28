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Генеральная прокуратура просит Президента Украины Петра Порошенко посодействовать на международном уровне в конфискации денежных средств, украденных бывшими украинскими высокопоставленными должностными лицами. Об этом на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Я не могу назвать фамилии и направления нашей деятельности по будущим конфискациям, но они, безусловно, будут», - заявил он, сообщает УНИАН.

«Президент в курсе некоторых из них, потому что мы просили его вмешаться на своем уровне и пообщаться с руководством соответствующих государств. После этого, как правило, происходят более активно и эффективно наши встречи с правоохранительными органами этих государств. После этого уже на нижнем уровне происходит обмен необходимой информацией», - отметил Луценко.


Напомним, сегодня, 28 апреля, вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.
ForUm

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